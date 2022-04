P-avgiften på Ryhov blir mer än dubbelt så hög: Det är personalen som straffas

Under tisdagen beslutade regionfullmäktige att maxtaxan för besökare som parkerar vid Länssjukhuset Ryhov höjs från 30 till 80 kronor per dygn inklusive moms på alla avgiftsbelagda platser på Ryhov. Taxan tio kronor per timme alla dagar mellan klockan 08.00-20.00 påverkas inte.