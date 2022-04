TBE-fallen ökar – här är riskområdena att hålla koll på: ”Mer än i fjol”

Det är hög tid att vaccinera sig mot den fästingburna sjukdomen TBE nu. Under förra året rapporterades det in totalt 19 fall av sjukdomen TBE i Jönköpings län, varav 18 bedöms ha blivit smittade just i länet. Från vårdens håll ser man nu en uppgång av fall på en specifik plats, som tidigare inte pekats ut som ett riskområde.