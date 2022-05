Det har varit en hektisk tid sedan HV blev klart för SHL. Nytillträdde sportchefen Kent "Nubben" Norberg har haft mycket att stå i när det kommer till att bygga kommande SHL-trupp.

Flera spelare har tillkommit och ett gäng spelare har fått lämna. Under tisdagen meddelade "Nubben" också att tre spelare som står under kontrakt har fått beskedet att de inte ingår i nästa säsongs trupp. Det handlar om Oliver Bohm, Alexander Ytterell och Christoffer Törngren. De tre spelarna är inte heller med och tränar med laget just nu.