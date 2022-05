”När vi får kännedom om dessa typer av brott reagerar vi starkt”

Uppgifterna från Acta Publicas granskning grundar sig på personens folkbokföringskommun under perioden 2001 till och med mars 2022. Det betyder alltså inte att alla dessa 100 lärare jobbar i just Jönköpings kommun och det är också oklart om dessa lärare bor kvar i kommunen nu. Det gäller också samtliga dömda brott och säger inget om det rör sig om grova brott just i Jönköpings kommun.