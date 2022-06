Statistiska Centralbyrån, SCB, släppte under torsdagen resultatet från sin partisympatiundersökning som visar hur invånarna skulle ha röstat om det varit riksdagsval i maj 2022. Det har även gjorts en skattning av valresultatet per region. I det här fallet har de fyra länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland slagits ihop till en region under namnet ”Småland med öarna”.