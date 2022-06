Jönköpingstjejen Amanda uppträdde för Englands drottning – tillsammans med världskändisar

Förra året fick musikalartisten Amanda Lindgren från Jönköping sin allra första huvudroll och det är inte i vilket teatersällskap som helst utan på maffiga Vaudeville Theatre i West End, London. Under hösten har hon repat danssteg, tränat repliker och övat på sina sånginsatser som drottning Anne Boleyn – en av sex kontroversiella fruar till Kung Henrik VII under 1500-talet i England. Det har minst sagt gett utdelning – efter premiären har rockmusikalen Six blivit kritikerrosad och i slutet av februari blev den dessutom prisad som årets bästa West End-show.