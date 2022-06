Södratalanger får seniorkontrakt: ”Visat att han är ett föredöme”

Den 19-årige backen Arvid Eriksson från Mullsjö IF började träna med J-Södra under 2019 och flyttade permanent till klubben 2020. Han har imponerat under sin tid i akademin och under försäsongen fick han spela i träningsmatcherna. Nu har han skrivit ett a-lagskontrakt som sträcker sig över 2025.

– Arvid har under sin tid i akademin tagit ytterligare kliv och har med sin professionalitet och inställning både på och vid sidan av planen visat att han är ett föredöme. Han är duktig på att vara fysisk i sitt närkampsspel och bra på att driva fram boll när yta finns. Det ska bli spännande att följa Arvids utveckling när han nu tar klivet upp till en seniormiljö, säger klubbens akademichef Simon Meijer till klubbens hemsida.