Mötesplatsen i Skillingaryd tillbaka – men på ny central plats

I september 2016 öppnades ”Mötesplats Skillingaryd” i källaren till före detta Strömslunds snickerifabrik. Under de första åren hade man sällskap i övervåningen av ”All-in”, där den som ville lära sig att snickra eller sy, kunde utbilda sig under lite enklare former. Men den verksamheten har upphört och lokalen har drabbats av fuktskador. För en tid sedan flyttade även Mötesplatsen ut.