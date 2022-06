Det var Roberts pappa som startade upp sängvaruhuset för 13 år sedan. Robert själv var för ung för att få något större ansvar men eftersom han gärna ville hjälpa till med företaget fick han komma in efter skolan och sköta städningen. Nu har han sålt sängar i tio år och driver verksamheten tillsammans med sin syster.

-Vi har nyligen bytt namn från SOVA till Care of Beds, berättar företagets vd Robert Högberg. Det är just endast ett namnbyte, för våra kunder är allt detsamma, samma sortiment och personal.

På Solåsvägen 8A ligger den enorma sängbutiken Care of Beds. Under taket ryms mängder av sängar och lång erfarenhet.

Care of Beds är samma gamla fina familjeföretag men under ny flagg.

Han betonar att Care of Beds är samma gamla fina familjeföretag men under ny flagg.

-Vi ville bli mer lokala och få större frihet. Som Care of Beds kan vi göra mer av det just vi tror på. Vi är samma gamla fina familjeföretag men under ny flagg, helt enkelt. Dessutom har vi kvar alla gamla kunder i systemet, berättar han.

Att Robert brinner för det här med sängar och sömn är tydligt. När han pratar om de olika typerna av sängkänsla och det breda utbudet de har i butiken är det lätt att förstå att han rent av har det i blodet.

-Vi alla här i butiken älskar att hjälpa våra kunder att hitta rätt säng för just dem. Inte bara för att de ska gå nöjda härifrån just idag utan målet är att de ska vakna upp nöjda med sitt sängköp varje morgon i många år framöver.

För att kunna göra ett bra val behöver man få prova olika typer av fjädring, menar han.

-Det finns fem grundsätt att bygga sängfjädring på och vi har flera modeller av varje sort i vårt varuhus. Som konsument ska du inte behöva åka från butik till butik utan vi vill ge dig allt på ett och samma ställe.

Också hans kollegor har koll på vad de gör, den som är sist in har jobbat på Care of Beds på Solåsen i sju år.

-Vi är ett riktigt härligt gäng som bara vill ge våra kunder en bra upplevelse och god natts sömn.