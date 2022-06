Råslättsandan hyllas efter påskkravallerna: ”Här lever folkrörelserna kvar”

Det var främst ett starkt civilsamhälle som stod i fokus när Morgan Johansson besökte Råslätt under onsdagen. Att man lyckades hindra upplopp under den dansk-svenska högerextrema politikern Rasmus Paludans besök under påsken har väckt uppmärksamhet och frågan är vad man gjort annorlunda på Råslätt jämfört med andra utsatta områden där man kunde se betydligt allvarligare bilder i samband med Paludans koranbränningar. I städer som Norrköping, Örebro och Linköping brändes bilar och poliser pressades tillbaka av upprörda upploppsmakare, medan han på Råslätt blev överröstad av kyrkklockor och utskrattad av den närvarande publiken.