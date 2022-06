Så kan länsstyrelsen ställa om vid nytt covidutbrott: ”Pandemin är inte över”

När kontakterna ökar efter sommarlov och semestrar väntas smittspridningen vända brantare uppåt i slutet av augusti och sedan fortsatt stiga under september. Det visar Folkhälsomyndighetens nya scenarier, som sträcker sig från den 20 juni till den 20 september. På grund av vaccinationerna och omikronvariantens egenskaper, så bedöms behovet av vård och konsekvenserna i samhället snarare likna situationen under våren 2022 än tidigare under pandemin.