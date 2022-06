Kraftig miljonsatsning på socialtjänsten i år: ”Får en ekonomi i balans ”

Nu stärks socialtjänstens budget med 30 miljoner kronor. Dessutom görs en extra satsning på 15 miljoner kronor i år. Ett enig kommunfullmäktige tog beslutet under onsdagen. Rent konkret går pengarna till individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet, nämnden har hand om sociala insatser för familjer, unga och missbrukare. Särskilt barn- och ungdomshandläggarnas situation har varit i strålkastarljuset under året. De socialsekreterare som ska hantera fall där barn och unga far illa har varit överbelastade.