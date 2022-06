Här är SD:s starkast • Missnöje med politiken, tror invånarna: ”Alltid retar det någon”

I Sverigedemokraternas starkaste valkrets, Lekeryd och Järsnäs, råder lugn. Den stora nyheten under den senaste mandatperioden är den nyöppnade cykelvägen in till Huskvarna, men bygden står inför flera utmaningar. De som redan bor här blir äldre och vill gärna flytta från villan till lägenhet, samtidigt som många barnfamiljer flyttar in.