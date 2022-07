Elpriserna ökar i Jönköpings län: Så var läget på elmarknaden i juni

Spotpriset – alltså det pris som elbolagen betalar för att köpa in elen – steg i Jönköpings län i juni. I elområde 3, där bland annat Jönköping, Gislaved och Skillingaryd ligger, noterades ett månadspris på 126 öre per kilowattimme vilket kan jämföras med 103 öre i maj. I elområde 4 – där till exempel Värnamo och Gnosjö ligger – kostade en kilowattimme 180 öre. Månaden innan kostade elen 139 öre. Det senaste året har priskillnaden mellan de båda områdena i snitt varit 21 öre per kilowattimme. Rekordnoteringen för elområde 3 är 181 öre per kilowattimme, från december 2021. Motsvarande siffra för 4 är 187 öre – också det i december 2021, enligt siffror som Newsworthy har plockat sammanställt.