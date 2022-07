Theodor Grahn återvänder till Habo Wolley

För Habo Wolleys del har Grahn har varit en tongivande spelare under flera år och bidragit stort till alla titlar som laget vunnit på ungdomsturneringar, SM och på beachen. Grahn har en given plats i ungdomslandslaget sedan flera år men har på grund av ryggbesvär tvingats tacka nej till det just avslutade U20-EM-kvalet i Grekland.