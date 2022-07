SAS-piloterna fortsätter att strejka och det fortsätter att påverka svenskarna som är på semester. Martin, tillsammans med sin familj, måste stanna kvar på sin semesterort ytterligare en vecka. Just nu är han och hans familj och hans frus systers familj fast i Torrevieja. De skulle flyga hem tillsammans från Spanien under måndagen men fick under söndagen reda på att deras plan blivit inställt.