Behöver du svalka dig? Se listan med badtemperaturer här

Den senaste veckan har det blivit kallare i de flesta av kommunens sjöar – utom i Vättern som inte verkar så känslig för den senaste tidens svalare väder. Även om temperaturen gått upp är det fortfarande den kallaste sjön Jönköpingsborna har att svalka sig i just nu. Vilket kanske uppskattas när varm luft sveper in med högsommartemperaturer. Under de kommande två dagarna kan de bli så varmt att värmerekordet från 2018, då det var 34,2 grader varmt, får stryka på foten.