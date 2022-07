Efter pappans självmord – nu vill Tom hylla dem som hjälpte till i sökandet

En sommarmorgon i början av juli försvann Tom Lutmarks far Dick från gården Lutarp utanför Lekeryd. Ingen visste vart han hade tagit vägen och han svarade inte på sin telefon, som han annars brukade. Toms mor hörde av sig till Tom och berättade att hans far försvunnit. Tom började då leta efter sin far på olika platser på gården.