Visingsöborna om rymningarna: ”Vi har aldrig känt någon oro över Stigby här”

Inte långt från Stigby ungdomshem bor Elisabeth och Per Ohlin från Stockholm. De har bott i sitt röda hus med utsikt över Vättern under sommaren på Visingsö i 38 år. I maj skrev JP/Jnytt om ett upplopp på Stigby där ungdomar tänt eld inne i lokalerna, det var samma dag Elisabeth och Per kom till sitt sommarhus.