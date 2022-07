Östra torget, som normalt sett är en parkeringsplats, har under de senaste dagarna hägnats in och bytt skepnad. På fredagseftermiddagen släpptes biljettinnehavarna in för att se förvandlingen. Ett trettiotal tält med olika sorters mat och dryck har satts upp, och däremellan massor av långbord och ståbord för gästerna.