J-Södra värvar från Danmark: ”Tillför en del som vi har saknat tidigare”

J-Södra har varit aktiva under sommarens transferfönster. Elias Nordström och Youssouf Assogba har lämnat klubben. In har Samuel Adrian, Alexander Nilsson och Anas Al Asbahi kommit. Tidigare i somras lånade också klubben in Assad Al Hamlawi. Nu kommer nästa spelare. Den offensiva mittfältaren Omar Natami, 23, är klar för klubben.