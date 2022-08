Hovslättskillen Felix, 23, jobbar med några av Sveriges största stjärnor

Hovslättssonen Felix Martinsson har hunnit med en hel del på sina 23 år. Bland annat har han arbetat som produktionsassistent för Kanal 5:s succéprogram ”Wahlgrens värld” och i dag är han producent till Youtube-pijonärerna ”I just want to be cool”, bestående av humortrion Victor Beer, Emil Beer och Joel Adolphson. Dessutom befinner han sig just nu på sommarturné med popartisten Victor Leksells, i egenskap av fotograf.