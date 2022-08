Den äldre mannen, som via sin son har meddelat att han inte vill framträda med namn och bild i tidningen, bor i en ort på landsbygden i de östra delarna av Jönköpings kommun. På tisdagskvällen halkade han i trädgården när han skulle flytta en soptunna. Han tog sig upp och gick in i huset för att byta skor, men väl innanför dörren bar inte benet han hade fallit på, och han föll med huvudet före in i ett trappräcke.