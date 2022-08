Stor kartläggning: Här är partiernas starkaste fästen i Jönköping

Under försommaren vandrade några av tidningens reportrar runt i åtta valdistrikt i kommunen och pratade med invånare, politiker, näringsidkare och andra som av någon anledning befann sig där just då. Invånarna själva har egna teorier om varför just de partierna är så starka i deras områden, och experten gör sin analys utifrån demografi, sysselsättning, inkomst med mera. Och vad säger politikerna? Vad kan de göra för att behålla sina starka fästen, eller erövra andra? Blir resultatet detsamma i årets val som 2018, eller har kommunens invånare ändrat sina sympatier? Det får vi svar på om två veckor, den 11 september då svenskarna går till valurnorna.