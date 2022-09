Mia Frisk var under fredagen med på ett krismöte med näringslivet för att lyssna in hur företagarna ser på läget med det stigande elpriset. Själv är hon mycket oroad över utvecklingen och har med anledning av detta kallat till möte på onsdag eftermiddag med ”Forum för utveckling”, ett forum som startade under pandemin. Då var syftet att samtliga inblandade skulle hjälpas åt med situationen.