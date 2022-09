Kent ”Nubben” Norberg har varit sportchef i HV i drygt fyra månader. Hans sportchefsrum är spartanskt inrett, han har inte satt sin egen prägel på det än. HV:s nye sportchef har Sveriges kanske mest kända snusläpp och en nybakad Ettan lös ligger under läppen. Det kommer att läggas in ett gäng till prillor under den här intervjun.