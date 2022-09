Regionala tåg ställs in när fjärrtågen får ”gräddfil”: ”Drabbar våra pendlare”

På senare tid har flera tåg i länet ställts in av olika anledningar. I december förra året ställdes cirka 40 tågavgångar in på grund av fordonsbrist när tågen fick problem när det kom snö och is. Problemen fortsatte under vintern och i slutet av januari rörde det sig fortfarande om 20-30 turer varje dag som ställdes in.