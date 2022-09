Måns Lindbäcks första SHL-mål väckte HV71: ”Då var det bara att åka”

Underläge 0–2 och boxplay. HV71 såg inte direkt ut att vara på väg in i torsdagens match borta mot Malmö. Men i det numerära underläget, en bit in i den tredje perioden, fick HV:s slitstarke forward Måns Lindbäck tag i pucken, forcerade sig in i anfallszonen och tryckte dit en reducering. Målet var Lindbäcks allra första i SHL.