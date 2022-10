I en av Kate Bushs mindre kända låtar summerar hon livserfarenheten: ”Just being alive, it can really hurt”. Caroline Ringskog Ferrada-Noli siktar också in sig på smärtan i att vara vid liv. ”De e kroniskt” satsar på trasighet och skröplighet, och liksom i förra romanen , ”Rich boy”, är det knepigt att läsa henne. Det var en lång och besvärlig men ibland läsvärd familjekrönika om trasiga kvinnor, och om det inte framgått tidigare får vi med besked veta att hon sannerligen inte gör det lätt för sig.