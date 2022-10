Såväl ambulanssjukvården i länet som akuten på Länssjukhuset Ryhov uttryckte innan semestern en oro för hur sommaren skulle bli. Förutom personalbrist har det handlat om brist på vårdplatser, då exempelvis bristen på sjuksköterskor och undersköterskor gjorde att medicinsk vårdenhet C under några månader tillfälligt fick minska antalet vårdplatser under tiden rekrytering och inskolning av nyanställd personal pågick.