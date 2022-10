Det har varit ovanligt stökigt bland ungdomar under hösten. Det uppger polisen och Jönköpings kommun, som under fredagen kallade till en pressträff vid Rådhusparken. Man befarar nu att situationen kommer fortgå när det väntas höstlov och elever är lediga från skolan.



– Det är en markant ökning av våldsbrott, narkotikabrott och stök bland ungdomar. Vi kan se att barn så unga som 12 år befinner sig i de här riskmiljöerna där det inte finns någon vuxennärvaro, säger Maja Karlsson, som är kommunpolis i Jönköping.



JP/Jnytt har under hösten bland annat rapporterat om spontanfotboll i Friaredalen som utvecklats till ungdomsbråk, samt att ungdomar utsatt busschaufförer i Huskvarna för stenkastning.