Anna från Jönköping söker kärleken i tv: ”Väldigt nervöst”

Det har varit ett par händelserika veckor i tv-programmet Bachelor Sverige. En ny bachelor, Christian Nicolaisen, har kommit in efter och Sia Hatami valde att lämna produktionen. Förra veckan var det dessutom dags för en ny vändning, när jönköpingstjejen – och numera göteborgsbon – Anna Lundin ovanligt sent klev in i programmet.