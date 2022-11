En kvinna i 35-årsåldern från Jönköping åtalas i Jönköpings tingsrätt för olaga förföljelse. Kvinnan ska under flera månaders tid under 2022 på flera olika sätt förföljt en man i kommunen.



Enligt stämningsansökan som lämnats in i tingsrätten ska kvinnan uppvaktat mannen genom att skicka handskrivna brev med sexuellt innehåll i syfte att kränka hans sexualitet, vid upprepade gånger ringt hans telefon och även stått utanför hans dörr och ringt på upprepade gånger. Vid ett av tillfällena ska kvinnan erbjudit mannen en utväg från trakasserierna om han swishade henne 500 kronor.



Sammanlagt handlar det om fyra fall av sexuellt ofredande och sju fall av ofredanden. I stämningsansökan beskrivs kvinnans beteende som "hänsynslöst". "Varje gärning var led i en upprepad kränkning av xx:s integritet", skriver åklagaren till tingsrätten.