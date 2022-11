Det var under natten mot fredagen, vid 02.30-tiden, som Juha Vilppala och de tre andra delägarna till lanthandeln vaknade av att inbrottslarmet hade gått i butiken. När de kom fram möttes de av en omfattande förstörelse och kunde konstatera att inbrottstjuvarna fick med sig framförallt tobak.



– De hade brutit sig in genom en glasslucka och haft med sig någon typ av betongblock och kastat in, berättar Juha Vilppala och suckar djupt:



– Det är andra gången nu på en månad som det sker. Med stor sannolikhet är det samma personer. De hade samma kassar och kläder med sig. Det är omöjligt att känna igen dem men kläderna känns igen och det lutar väl åt ungdomshållet nu också.



Under fredagsmorgonen hade polisen sökt av området och även bilar kontrollerades vid Ölmstadskrysset.