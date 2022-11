DOKUMENT: Från toppsatsning till ångesthöst – så var J-Södras fiaskosäsong

Den 27 november förra året spelades den sista omgången i Superettan. J-Södra låg inför den omgången på tolfte plats med 35 inspelade poäng, bara målskillnad gjorde att man inte låg under kvalstrecket. En bit in i den sista omgången var J-Södra under kvalstrecket men laget vände och vann med 3-1 och säkrade spel i Superettan 2022.