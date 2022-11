Under onsdagen lämnade Vänsterpartiet i Region Jönköpings län in en motion om att regionen ska ha avgiftsfri vård för våldtäktsoffer. Förslaget innebär att alla akutbesök, spårsäkring, kurator- och psykologstöd, rättsintyg och all eftervård som kan knytas till sexuella övergrepp skall vara avgiftsfria.



