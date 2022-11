Sammanlagt fick åtta personer föras till sjukhus under söndagsdygnet i samband med trafikolyckor då första mängden snö föll över södra Vätterbygden.



– Vi har fått många samtal. Till slut tvingades vi prioritera de som involverade personskador, säger Torbjörn Lindqvist, polisens vakthavande befäl.



Vid 22-tiden på söndagskvällen välte en lastbil längs med riksväg 40, vilket gjorde att trafiken fick ledas om via 26/47 till Mullsjö och sedan via väg 185 mot Bottnaryd.