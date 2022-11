Per och Maria Rydhe, 67 och 61 år, bor sedan drygt tio år tillbaka i en trerummare på Kålgården i Jönköping. I mars nästa år flyttar de till Habo, till Kostigen på populära och snabbt växande Bränninge. Där ska en 4:a på två våningar, 82 kvadratmeter stå klar, den är just nu under uppbyggnad.