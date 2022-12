HV:s stora förvandling efter uppehållet: ”Fanns nog tvivel”

Det spelades 16 omgångar fram till landslagsuppehållet. HV tog under den perioden en trepoängare. Man slutade på endast 14 inspelade poäng. Det gav ett poängsnitt på 0,87 poäng per match. Ett snitt en bra bit under det som har krävts för att slippa kvala sig kvar i SHL, sett till när det nya kvalsystemet infördes.