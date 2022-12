Se listan: Här finns den billigaste bensinen i Jönköping

Bränslepriserna under 2022 har varit högre än vanligt vilket gjort det tufft för många hushåll och företag. Att priset ökat hänger främst samman med marknadspriset på olja i världen, coronapandemin och kriget i Ukraina enligt Naturskyddsföreningen. Men för första gången sedan i september ligger bensinpriset på 19:04 kronor per liter och dieselpriset på 23:67 kronor per liter.