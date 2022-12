– Dessutom har Nybergs Bil kommit in som premiumpartner för andra året i rad. Förra året stod de för shuttle service från förfesten till galan på Elmia, vilket var jätteuppskattat.

Sofia Axelsson, som är affärsområdeschef för Husqvarna konsument i Europa och Asien, säger om priset:

– Det var ett naturligt val, vi brinner för hållbarhet och vi vill uppmärksamma andra som också gör det. Vi vill också arbeta tillsammans med övriga som jobbar med galan för att få den att bli ännu mer attraktiv för Jönköpings näringsliv, så att man ser att den är the place to be.

Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun, håller med:

– Det är viktigt att samla näringslivet och uppmärksamma goda krafter. Det blir en mix av olika typer av priser där vi uppmärksammar olika drivkrafter, och det finns också en finess med nätverkande och firande, att samlas en gång per år under festliga former och skapa positiv atmosfär.

Hilda Svensson håller med:

– Galan är en perfekt plattform för att mötas i vimlet, det kan också ge nyföretagare en chans att komma in och träffa andra att slå ihop sina tankar med och skapa något större.

Håkan Eng lägger till:

– Vi tror att folk vill gå ut och träffa näringslivskollegor och ha en fantastisk kväll tillsammans. Att Husqvarna, ett av Jönköpings största företag har gått in och tagit ett av priserna är ett jättefint kvitto och betyg för galans framtid, och Sofia Dalén och Nybergs Bil borgar för en riktigt bra gala.