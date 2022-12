Det uppger Husqvarna Group själva i ett pressmeddelande som skickades ut under måndagen.



Enligt Husqvarna handlar det om en tillfällig ledighet för att Henric Andersson ska genomgå en medicinsk behandling. Pavel Hajman, koncernens it-chef, utses till tillförordnad vd under Henric Anderssons frånvaro, uppger bolaget.



– Just nu har Henric gjort bedömningen att han behöver vara borta. Vi vet ingen tidsgräns just nu. Vi hoppas att han kommer tillbaka så snart som möjligt, säger kommunikationschefen Fredrik Henriksson.