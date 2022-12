HV71 hade avverkat exakt halva grundseriesäsongen inför annandagsbataljen mot rivalen Linköping. Med tanke på hur pass få poäng bottenkrigande HV spelade in under den första SHL-halvan kommer det att krävas något av ett ”HV 2.0” under den andra halvan. Och ett sådant har sannerligen sportchefen Kent ”Nubben” Norberg försökt att bygga.