Nyåret kastas in på frisbeegolfbanan i Habo

Habo Discgolf, tidigare Habo frisbee, genomförde nyligen ett namnbyte. Föreningens första tävling under det nya namnet blir det traditionsenliga Nyårskastet. Tävlingen har varit igång under olika former sedan banan invigdes 2006. Dan Nilsson är tävlingsansvarig och berättar att det är åtminstone 14-15 gånger som tävlingen hållits sedan dess.