Rösta du också – en av dessa har svarat för Årets Idrottsprestation 2022

– Här har vi dessutom en lista som är väldigt varierande med världscupsegrar, VM-medaljer, SM-medaljer och EM-framgångar. Där finns skyttekungar och avancemang till den högsta serien så det finns all anledning att läsa den med respekt.

– En väldigt imponerande lista, säger JP/Jnytts sportredaktör Donald Sandström. Det är alltid så att det till slut handlar om betydligt fler framgångar under året än vad man kan tro.

Mellan den 11 och 25 januari finns det tid att kryssa i den som du tycker har svarat för den bästa insatsen under året. Namnen är framtagna med hjälp av er läsare som varit med och nominerat.

Och de nominerade är...

Ida Rosjö, skidor

Hallbytjejen kände av en förkylning och stod över en distans. Kom tillbaka och fick slita hårt för att ta sig vidare från såväl prolog, kvartsfinal och semifinal. I finalen låg hon sist innan hon spurtade sig till ett SM-silver.

Fredrik Forsberg, ishockey

Målmaskin under året i Hockeyallsvenskan då HV71 klarade av att ta klivet tillbaka till SHL igen. Vräkte in mål och gjorde bland annat samtliga mål i bortamatchen mot Björklöven då HV tog klivet upp.

Klara Thormalm, simning

JSS-tjejen var med i det svenska lagkappslaget på 4x50 meter som sensationellt tog VM-brons i Melbourne. Klara och hennes lagkamrater var endast åtta hundradelar från att ta guld.

Max Gansberg, livräddning

VM-silver i livräddning i Italien. Var med och tog den första VM-medaljen till Sverige på tio år när han tillsammans med Eskil Johnsson från Eskilstuna plockade hem medaljen.

Oscar Claesson, traillöpning

SM-guld och IKHP-löparen vann också alla tävlingar i Sverige han ställde upp i. Vann världscupen i Finland och blev nia på Madeira bland världens bästa löpare.

Emma Gullstrand, simhopp

Visade åter igen att hon tillhör den internationella toppen när hon i somras slog till med ett EM-silver på enmeterssvikten i Rom.

Elis Torhall, parkour

Vann två världscuptävlingar under 2022. Vann bland annat stortävlingen Kings of the Cencrete och blev tvåa i World Games.