Tillbakagången på bostadsmarknaden under 2022 har varit historiskt långvarig. Det säger Per-Arne Sandegren på Svensk mäklarstatistik. Den så kallade budeffekten har minskat under ett års tid, vilket är en tidsperiod som inte ens finanskrisen 2008 kunde mäta sig med. Budeffekten kallas den differens mellan utgångspris och det slutgiltiga pris som en bostad säljs för, och ska inte blandas ihop med bostadspriser generellt, även om den också har sett en kraftig nedgång under 2022.