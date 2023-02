Vintervädret gör comeback – SMHI varnar för snöfall

Under fredag morgon kommer ett snöfallsområde röra sig in västerifrån. I kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Mullsjö och Habo kan det under dagen ge 5-10 centimeter nysnö, där det ser det ut att bli allra mest nederbörd i Skillingarydstrakten. Lokalt kan det bli upp till 15 centimeter nysnö, enligt SMHI.