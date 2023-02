Det uppmanas boende i Västsverige och Jönköping inför att stormen Otto drar in under fredagen. Stormen väntas bli intensiv – men ganska snabbt överstånden.



– Som det ser ut just nu så kommer det inte vara någon nederbörd inblandad och det gör det hela lättare, säger Samuel Nyström hos räddningstjänsten i Jönköping.