Kaski efter två poäng mot Linköping: ”Vi spelade som ett lag”

HV gästade Linköping under lördagseftermiddagen. Matchen var böljande och inget av lagen övertygade. I den första perioden kom dock Linköping ut stark och satte press på HV, men Ortio spelade bra och höll länge tätt bakåt. Men Linköping skulle tillslut få in pucken. Broc Little gjorde matchens första mål och Jönköpingslaget var i underläge efter den första perioden.