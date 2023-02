Enligt statistik från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har elkostnaderna för villaägare i Jönköpings län det senaste året i snitt ökat med 22 000 kronor per år, över 1 800 kronor per månad. Samtidigt steg utbetalningarna av allmän pension och inkomstpensionstillägg med 11 100 kronor per månad i länet, visar statistiken.